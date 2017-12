Moda ochelarilor de soare

Italienii, pasionaţi de tendinţele în modă, nu puteau trece cu vederea un accesoriu foarte important în acest sezon însorit. Designerii italieni sunt de părere că ochelarii de soare trebuie să fie speciali, aleşi pentru a contura şi mai bine personalitatea purtătorului lor. Bineînţeles că nu se poate face prea mult, an de an, pentru ca ochelarii de soare să fie mereu în schimbare de formă sau de colorit dar designerii sunt de părere că aceştia trebuie să fie măcar de firmă, pentru succesul purtătorului! Specialiştii susţin că o pereche de ochelari realizaţi de excentrica vedetă americană Madonna în colaborare cu renumiţii designeri Dolce & Gabbana merită toţi banii. O altă variantă ar fi o imitaţie aurie sau, după buzunar, aurită a ochelarilor de soare cu lentilele în formă de picătură uriaşă purtaţi de Sarah Jessica Parker în noul film ”Sex and the City 2”. Bineînţeles că aceştia nu au fost creaţi tocmai de nişte necunoscuţi, ei purtând semnătura designerului german Mikyta. Cine pune preţ pe forma ochelarilor de soare şi nu pe semnătura acestora trebuie să ştie cele trei tendinţe dominante ale acestui sezon: vintage, burlesque şi romantic. Designerii atrag atenţia că ochelarii de soare definesc personalitatea celor care îi poartă, deci nu trebuie ignoraţi!