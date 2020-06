Modelele de top au fost și ele începătoare!

Le-ai văzut, le-ai admirat și cu siguranță te-ai gândit măcar o dată cum ar fi să fii în locul lor? Despre modelele dintr-un studio videochat București este vorba, acele tinere care grație abilităților lor ajung să se transforme pe parcursul carierei în adevărate profesioniste.

Modelele Studio20, spre exemplu, devin, pe zi ce trece, influenceri mainstream, vedete, entertaineri pentru o piață mult mai largă decât cea adult, pentru o lume care trăiește din ce în ce mai mult în mediul online. Este și cazul lui Ruby, o brunetă focoasă care a pus admiratorii pe jar cu imaginea ei de divă sexy pe care o afișează la Studio20, cel mai bun studio videochat Bucuresti.

Ea ne-a vorbit despre experiența ei de model și despre parcursul ei profesional într-o industrie tot mai activă și asaltată de tinere din întreaga lume!

Ce anume te-a determinat să devii model într-un studio videochat București?

Eram studentă și aveam taxe de plătit la facultate. În plus, ca orice femeie, aveam nevoie de tot mai multe lucruri pe zi ce trece, de la produse de machiaj până la haine și altele necesare. Am vrut să mi le pot permite singură, întotdeauna am fost independentă, așa că jobul mi s-a potrivit mănușă.

Ce au spus părinții tăi când le-ai dat vestea?

Familia mea m-a susținut pe tot parcursul meu profesional, ba mai mult, sora mea m-a urmat la Studio20 și acum este și ea model la acest studio videochat București.

Este cineva special în viața ta?

Prietenii meu sunt foarte speciali pentru mine. Nu am timp pentru o relație de dragoste, le ofer toată atenția mea admiratorilor mei.

Ce îți place cel mai mult la meseria de model?

Sunt o persoană cu o sexualitate aparte, iar acest job mi-a permis să fiu eu însămi, fără să mă prefac. Cred că încrederea în propria persoană este cea mai bună parte din acest job.

Cu ce se diferențiază show-urile tale de ale altor fete?

Să fii model într-un studio de videochat din București este o provocare, tocmai de aceea show-urile mele se bazează pe originalitate, mă reinventez mereu și, cum am mai spus, am o sexualitate aparte.

Care este afrodiziacul tău preferat?

Aș spune muzica. Știu că pare ciudat, dar mă face să mă simt sexy când o ascult, mă incită. Ascult mereu muzică atunci când sunt în camera de videochat.

Cum arată o zi la studio pentru tine?

Îmi încep ziua cu o cafea, apoi fac poze și filmulețe pentru social media, vorbesc cu trainerii de la Studio20 și ne asigurăm că totul este pregătit pentru a intra online. Apoi dansez, vorbesc cu admiratorii și îmi petrec timpul alături de ei fără să îmi dau seama cum trec orele de program în acest studio de videochat din București.

Cum te comporți cu bărbații nepoliticoși?

Nu pun la suflet. Ei se comportă așa pentru că au probleme în viețile lor, însă eu încerc să rămân pozitivă.

Ce sfaturi le-ai oferi tinerelor care vor să devină modele într-un studio videochat București?

Să investească în ele. Când am început această meserie, nu acordam atenție aspectului fizic, nu aveam așa multă grijă de mine, de sufletul meu. Am început să citesc mai mult, să mă răsfăț mai des, să am mai multă încredere în mine.

Pe ce site de videochat îți desfășori activitatea?

Eu recomand LiveJasmin, o platformă care îmi oferă libertatea de a face tot ce vreau după bunul plac. Aici lucrez mult mai ușor, am trafic mai mare și simt că pot fi eu însămi.

Cum ai ajuns în familia Studio20?

Lucram într-un alt studio la început, însă nu eram deloc fericită. Am văzut reclame cu Studio20, au o strategie de marketing foarte bună și după ce am avut prima discuție cu echipa de aici mi-am dat seama că nu mă bucuram de tot ce e mai bun din acest job. Așa că m-am alăturat acestei familii!

Care sunt obiectivele tale în industria de videochat?

Poate sună amuzant, dar vreau să fiu următoarea Devious Angel. Ea a fost primul model român care a câștigat numeroase premii la gale de top din industrie, fiind cunoscută în toată lumea pentru calitățile ei excepționale. Oamenii de succes mă inspiră, vreau să ajung ca ei.

Ce alte planuri de viitor ai?

Nu vreau să mă retrag din industria de videochat, vreau să învăț cât mai mult posibil și să strâng suficienți bani pentru a-mi deschide propriul studio.