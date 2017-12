Modelele slabe nu mai sînt populare la Londra

După iniţiativa curajoasă a organizatorilor Săptămînii Modei de la Madrid de a nu apela la serviciile manechinelor cu greutate sub media normală, Londra pare să preia această iniţiativă. Tessa Jowell, secretarul britanic al Culturii, le-a cerut organizatorilor Săptămînii Modei din capitala Regatului Unite să interzică apariţia pe podiumurile de defilare a modelelor exagerat de slabe. Organizatorii au respins însă categoric această inţiativă şi au decis că nu le vor spune designerilor cum să îşi organizeze prezentărilor.

Tendinţa din ce în ce mai pronunţată de a folosi modele foarte slabe, aşa numitele modele "size zero", a dat naştere la controverse în timpul sezonului de prezentări a noilor colecţii. Săptămîna Modei de la Londra are loc după evenimentul cu acelaşi nume de la New York şi le precedă pe cele de la Milano şi Paris. Organizatorii evenimentului de la Madrid au luat deja decizia de a respinge modelele prea slabe, precizînd că vor să promoveze o imagine a frumuseţii şi sănătăţii. Noile reguli aplicabile în Spania nu cer decît ca modelele să aibă o greutate normală pentru a putea apărea în defilările de modă. "Industria modei trebuie să promoveze frumuseţea, iar utilizarea de manechine extrem de slabe este de natură să aducă atingere încrederii tinerelor fete în ele însele", a declarat Tessa Jowell, care a cerut organizatorilor versiunii britanice a evenimentului să ia aceleaşi măsuri precum colegii de la Madrid. Şi primarul oraşului italian Milano, Letizia Moratti, a declarat că va încerca să impună o interdicţie similară pentru evenimentul ce va avea loc în scurt timp.