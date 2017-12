Modernizarea unor străzi în oraşul Murfatlar, în proiect

INFRASTRUCTURĂ DE CALITATE Una dintre localităţile care au dus lipsă în ultimii ani de proiecte pentru asfaltarea străzilor din localitate este Murfatlar. Cu toate acestea, în ultimul an au fost elaborate şi trimise spre aprobare proiecte care să ducă la îmbunătăţirea infrastructurii din oraş. Primarul oraşului Murfatlar, Valentin Saghiu, a organizat, vineri, o conferinţă de presă cu ocazia lansării proiectului „Modernizarea unor străzi în oraşul Murfatlar”, derulat cu fonduri europene. Proiectul are o valoare totală de 7.142.206,08 lei, din care 5.671.030,00 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare. Contribuţia financiară a UE la realizarea acestui proiect este de 4.556.672,60 lei, iar suma alocată de la bugetul stat este de 1.000.936,80 lei, în timp ce contribuţia Consiliului Local este de 1.584.596,68 lei. „Proiectul vizează asfaltarea a 10 străzi din oraş din mai multe cartiere, reprezentând 2.893 metri liniari. Străzile au fost alese dintre cele pe care au fost finalizate lucrările de amenajare a canalizării şi unde au fost racordate toate gospodăriile la reţea. Am verificat ca toate casele să fie racordate pentru că cinci ani nu vom putea interveni în niciun fel pe ele. În plus, nu este firesc ca după ce vor fi asfaltate străzile să venim să spargem asfaltul pentru reţelele subterane“, a declarat Saghiu.

GATA ÎN 2013 Primarul a mai explicat că perioada de implementare a proiectului este de 16 luni şi că lucrările ar trebui finalizate în 2 septembrie 2013. „Cu execuţia acestui proiect putem spune că aprox. 50% dintre străzile din Murfatlar şi Siminoc sunt asfaltate, urmând să derulăm şi alte proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere“, a mai spus Saghiu. Potrivit primarului, proiectul a fost demarat pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor şi creşterea atractivităţii oraşului prin accesul la o infrastructură urbană de calitate. Şi asta în condiţiile în care se fac eforturi considerabile pentru ca oraşul Murfatlar să fie inclus în circuitul turistic al judeţului Constanţa.