Modernizări de 130 milioane de euro la CNE Cernavodă

Societatea “Nuclearelectrica”, operatorul Centralei Nucleare Electrice (CNE) de la Cernavodă, a programat pentru acest an investiţii de 490 de milioane de lei (130,3 milioane de euro), care vor fi direcţionate în principal în activităţi de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor din Centrală. Potrivit “Nucrearelectrica”, obiectivele de investiţii pentru 2008 se vor concentra pe mărirea capacităţii de depozitare a combustibilului ars, modernizarea instalaţiilor tehnologice, reabilitarea instalaţiilor de tratare a apei, precum şi începerea unor lucrări de realizare a unei instalaţii de extragere a tritiului din apa grea din reactoarele nucleare. Sumele vor fi utilizate de producătorul de electricitate şi pentru procurarea de apă grea pentru Reactoarele 3 şi 4, a căror construcţie este estimată să înceapă în 2009. Cele două Reactoare ale CNE Cernavodă aflate în exploatare comercială au livrat anul trecut în sistemul energetic naţional 5,5 TWh de electricitate, faţă de 5,1 TWh în 2006, cînd centrala a funcţionat cu o singură unitate. “Nuclearelectrica” estimează că în acest an, va înregistra o producţie de energie de 10,1 TWh, asigurînd astfel circa 17% - 18% din consumul la nivel naţional. Cea mai mare parte a energiei produse în 2007, respectiv 65,4%, a fost livrată consumatorilor captivi, prin intermediul a 15 companii de distribuţie şi furnizare a energiei, la preţuri reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. “Nuclearelectrica” a vîndut energie şi pe piaţa concurenţială, printre clienţi figurînd mai multe companii de stat. Ministerul Economiei şi Finanţelor, acţionar majoritar al “Nuclearelectrica”, intenţionează ca, pînă la sfîrşitul acestui an, să listeze un pachet de 5% - 10% din capitalul companiei la Bursa de Valori Bucureşti.