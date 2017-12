Modificarea Constituţiei, necesară

06:14:12 / 01 Februarie 2014

Vidanjare si sondaj

Un sondaj derutant in necunoscut.Intrebari seci,raspunsuri pe masura,la inspiratie.Inainte de a se pune asemenea intrebari,,intrebatul intrebat''a fost chestionat daca are ceva cunostinte despre continutul fundamental al Constitutiei?.De ce Parlament unicameral cu 300 de paramenttari si nu 300 in doua camere ?De ce o noua structura la regionalizare si nu regionalizarea sa inlocuiasca o alta structura ,cum ar fi CJ.?Ia incercati un sondaj de opinie printre cei care stau la coada ca sa primeasca pachetul de alimente prin atenta grija a primarului Mazare din partea Maicii Uniuni Europene ,si vedeti cati sunt in tema cu intrebarile in chestiune?Despre celeritatea deciziilorse vede.Codul penal si civil patru ani au stat la dospit asteptand sa intre pe teava tunului ,si cand mai erau cateva zile s-a constatat ca mai trebuie niste schimbari la modificare.Dosare care zac prin instanta pina la prescriere.Daca stiti despre un infractor gainar al carui dosar a cazut in presciere ,dati-l drept exemplu de indolenta a justitiei,in schimb nu va legati de dosarele baronilor.