Modificarea Legii educaţiei referitoare la patrimoniul facultăţilor particulare, respinsă de senatori

Senatorii au respins, ieri, un proiect legislativ de modificare a Legii educaţiei naţionale, proiect care prevedea că în cazul desfiinţării instituţiilor de învăţământ particulare patrimoniul acestora va reveni fondatorilor. Împotriva proiectului au votat 118 senatori. Potrivit proiectului de lege, patrimoniul instituţiilor particulare de învăţământ superior şi de învăţământ confesional constă din patrimoniul iniţial al fondatorilor la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Dizolvarea, lichidarea sau desfiinţarea instituţiilor de învăţământ superior particulare se poate face la propunerea fondatorilor, cu respectarea prevederilor legale, patrimoniul revenind fondatorilor, stipula iniţiativa. De asemenea, proiectul prevedea că toate deciziile privind patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare sunt luate de consiliile de administraţie. În ceea ce priveşte sursele de finanţare, acestea pot fi constituite din sume depuse de fondatori, taxe de studiu şi taxe de şcolarizare, sponsorizări, donaţii, fonduri publice şi \"alte surse legal constituite\". Totodată, proiectul prevedea că senatul universitar poate prelungi activitatea didactică şi de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, perioada de valabilitate a unei aprobări din partea acestui for fiind de un an. Proiectul preciza însă că numărul total al personalului cu o astfel de aprobare nu poate depăşi 2% din totalul posturilor didactice şi de cercetare. O altă prevedere a propunerii legislative respinsă de Senat marţi se referea la faptul că instituţiile de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare sunt cuprinse în sistemul de învăţământ de stat prin hotărâre de guvern după parcurgerea procedurilor de acreditare. Legea are carcater organic şi a fost supusă reexaminării la cererea preşedintelui Traian Băsescu. Curtea Constituţională a declarat proiectul neconstituţional.