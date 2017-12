Modificarea Legii finanţării partidelor, aplicabilă la alegerile din 2016

LĂMURIRI Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente (AEP) au ieşit public să-i lămurească pe pedeliştii nerăbdători să modifice Legea finanţării partidelor politice că noile prevederi nu vor fi aplicate la alegerile locale din 10 iunie. “AEP lucrează la modificarea legii privind finanţarea activităţii partidelor politice încă din 2011 cu scopul de a o pune de acord cu recomandările GRECO (n.r. - The Group of States against Corruption, o autoritate sub egida Consiliului Europei). De altfel, AEP a beneficiat de consultanţă internaţională în acest scop printr-un program derulat în comun cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare”, se arată într-un comunicat al Direcţiei de Comunicare a Autorităţii. AEP lămureşte că curioşii că termenul pentru adoptare a modificărilor este 30 iunie 2012. „Modificările legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale poate fi făcută oricând, neexistând nici o interdicţie în acest sens. Cu toate acestea, AEP nu susţine modificarea legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale în timpul perioadei electorale”, se explică în comunicatul de presă.

PDL VREA REPEDE Puterea nu a vrut să rămână mut după explicaţiile celor de la AEP, şi prin vocea purtătorului de cuvânt al PDL, Sever Voinescu, a fost ecou al lămuririlor AEP. „Credem că am ajuns la punctul la care trebuie să ne ocupăm serios de acest lucru. Trebuie asigurată publicitatea tuturor surselor de finanţare a partidelor, a cheltuielilor acestora”, a spus Voinescu, preocupat de noile modificări care vor fi aduse Legii finanţării partidelor politice. În plus, el vrea să pocnească din deget iar modificările să se aşterne singure pe hârtie înainte de alegerile parlamentare din acest an. „Eu cred că aceste modificări trebuie făcute rapid, pentru că ele au sens cu atât mai mult cu cât se apropie o campanie electorală şi poate îşi mai pierd un pic din acuitate în momentul în care le vom face sau le va face un viitor parlament, după ce au trecut alegerile. (...)”, a fost explicaţia lui Voinescu.