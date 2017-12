Modificări de preţ la carburanţi

Compania Rompetrol Downstream, care face parte din Grupul Rompetrol, a scăzut, ieri, preţurile de referinţă la benzină cu nouă bani per litru şi la motorină cu trei bani per litru, potrivit site-ului companiei, downstream.ro. Litrul de benzină Efix 95 costă 5,33 lei per litru, iar benzina Alto 101 este şase lei per litru. Motorina Efix Diesel costă 5,23 lei per litru, iar motorina Diesel Alto 55 este 5,54 lei per litru. Preţurile carburanţilor comercializaţi în staţiile Rompetrol Downstream pot varia cu +/- 5% faţă de preţurile de referinţă. Ultima modificare a preţurilor a fost operată de Rompetrol la 17 mai, când compania a scumpit benzina cu nouă bani per litru. Rompetrol Downstream operează peste 900 de staţii, în 13 ţări, dintre care peste 450 de benzinării se află în România. Compania face parte din Grupul Rompetrol, controlat de compania de stat KazMunaiGaz din Kazakhstan.