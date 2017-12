Modificări de tranşe şi dobînzi la Contul Privilegiu în lei

CEC Bank a modificat tranşele valorice şi dobînzile aferente în cazul Contului Privilegiu în lei, după cum urmează: tranşa I, cuprinsă între 50 şi 300 de lei, are o rată modificată de 0,15% pe an; tranşa II, între 300,01 şi 1.000 de lei, o rată nouă de 4% pe an, tranşa III, între 1.000,01 şi 5.000 de lei, o rată de 6,25% pe an, tranşa IV, între 5.000,01 şi 10.000 de lei, o rată de 7% pe an, tranşa V, între 10.000,01 şi 50.000 de lei, o rată de 8,50% pe an, tranşa VI, între 50.000,01 şi 300.000 de lei, o rată de 8,755 pe an, tranşa VII, între 300.000,01 şi 1.000.000 de lei, o rată de 9% pe an şi tranşa VIII, peste 1.000.000 de lei, o rată de 9,25% pe an. Contul Privilegiu se emite în regim nominal pentru persoane fizice majore, la toate unităţile CEC Bank. Depunerea minimă/soldul minim de menţinere a contului este de 50 lei/euro/dolari, iar rata anuală a dobînzii este variabilă pe perioada de constituire a contului. Contul Privilegiu permite depuneri ulterioare/retrageri parţiale la orice dată, la oricare unitate CEC Bank. Operaţiunile pot fi efectuate şi prin intermediul serviciului de Internet Banking, şapte zile din şapte, 24 de ore din 24.