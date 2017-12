Modificări în acordarea gradaţiilor de merit

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Oana Badea a declarat că reprezentanţii instituţiei vor schimba modul în care vor fi acordate, pe viitor, gradaţiile de merit. Secretarul de stat a explicat că Ministerul Educaţiei a demarat modificarea metodologiei, pornind de la principiul: „gradaţia de merit este un bun câştigat şi corect pentru cadrele didactice”. „Începând cu 1997, după aprobarea statutului cadrelor didactice, obţinerae gradaţiei a devenit o rutină. Împreună cu sindicatele, am legat obiectivele majore prin care sistemul de învăţământ este evaluat (părăsirea timpurie a educaţiei, abandon şcolar de activitatea didactică”, a declarat Oana Badea. Ea a explicat că în acordarea acestei gradaţii va conta foarte mult monitorizarea pe care directorul de unitate de învăţământ o va face atunci când un cadru didactic îşi exprimă dorinţa ca peste patru ani să primească gradaţie de merit. „Adică nu constatăm peste patru ani că a făcut cineva nişte activităţi, cineva ne propune un proiect major cu grupuri de elevi pe care le urmărim în evoluţia lor de la an la an şi în sfârşit recompensăm o performanţă. Aceasta este ideea gradaţiei de merit după noua metodologie”, a spus Oana Badea.