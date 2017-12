Modificări interioare în şcoli, pentru înfiinţarea clasei 0

Noile reglementări în ceea ce priveşte învăţământul apariţia clasei 0, au obligat Primăria şi Consiliul Local al oraşului Ovdiu să facă o serie de modificări în interiorul Liceului Tehnologic ”Ion Podaru” şi în interiorul Şcolii Gimnaziale nr. 2. ”Având în vedere că nu existau spaţiile disponibile, a fost nevoie să facem unele modificări în cele două unităţi de învăţământ pentru a crea cele două săli de curs. După ce am consultat mai mulţi arhitecţi, au fost realizate modificările necesare pentru crearea celor două clase. Atât la Liceul ”Ion Podaru” cât şi la Şcoala nr. 2 au fost desfinţaţi pereţi, au fost mutate bibliotecile sau arhiva. Toate lucrările au fost realizate cu banii din bugetul local. În acest moment pot spune că la Ovidiu nu sunt probleme în ceea ce priveşte clasa 0. Ca primar, am dorit ca anul şcolar 2012-2013 să debuteze fără probleme. Timpul a fost scurt, dar am reuşit să finalizăm lucrările înainte ca elevii să înceapă şcoala”, a spus primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. (R.N.)