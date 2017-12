Modificări la calculul facturii pentru căldură

06:58:55 / 07 Februarie 2014

????????????????????????

D-le director, ceea ce ati spus este adevarat. Probemele sunt: 1. ne arde mazare cu pretul 358,54 lei. vai a subventionat 4,5 lei, adica nu mai platesc 600 la caldura, ci 595 lei.Ca in primavara cand 25 lei i-a impartit in 5-6 transe 2. subventionatii ne ard de 2 ori 3. ne arde RADET-ul , cand afara sunt 10 grade plus si caloriferele nu poti sa tii mana pe ele. ARDEM, ARDEM, dar pana cand??????