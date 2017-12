Modificări majore ale Codului Fiscal

Codul Fiscal va fi modificat anul viitor, punctele esenţiale vizate fiind baza impozabilă pentru calculul contribuţiilor de asigurări sociale, impozitele pe clădiri/autoturisme/ambarcaţiuni, introducerea sistemului forfetar de impozitare pentru anumite activităţi şi societăţi, cota impozitului pe profit, cota de impozitare directă a veniturilor, impozitul unitar pe cîştigul la bursă şi suspendarea impunerii veniturilor din dobînzi. Prevederea modificării Codului Fiscal este cuprinsă în Programul de guvernare PDL-PSD+PC pentru 2009-2012. În consecinţă, din 2009 se va egaliza baza impozabilă prevăzută pentru calculul contribuţiilor de asigurări sociale (CAS, CASS, şomaj, accidente de muncă) cu cea utilizată la calculul impozitului pe salarii. Cota impozitului pe profit, precum şi cota de impozitare directă a veniturilor vor fi menţinute la 16%, iar persoanele cu venituri mici vor primi compensaţii şi deduceri fiscale, se menţionează în Programul de guvernare. Tot de anul viitor vor fi operate majorări ale impozitelor pe clădiri, automobile şi ambarcaţiuni cu motor peste limitele stabilite de lege, însă nu sînt prevăzute cuantumurile de amplificare a acestor obligaţii fiscale. Pentru creşterea autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale s-a găsit deja o soluţie cu aplicabilitate din 2009, şi anume cota defalcată de 47% din impozitul pe venit alocată autorităţilor locale va fi vărsată în bugetul localităţii de reşedinţă a angajatului (nu a angajatorului, cum se procedează în prezent), potrivit variantei intermediare a Programului de guvernare PDL-PSD. Astfel, Fiscul va defalca lunar impozitul pe fiecare salariat plătit de un aganjator şi va face distribuirea cotei de 47% în funcţie de domiciliul anagajatului. În prezent, întreagă sumă revine localităţii în raza căreia este înregistrată compania. Viitorul guvern propune şi revizuirea cotelor defalcate din impozitul pe venit în funcţie de noile competenţe transferate autorităţilor locale în cursul procesului de descentralizare şi alocarea integrală la bugetele locale a sumelor provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice, întocmai ca în cazul celor provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice. Programul prevede şi dimensionarea sumelor defalcate pentru finanţarea serviciilor descentralizate în funcţie de standarde de cost per beneficiar/ unitate de măsură, mai ales în învăţămînt, servicii sociale, sănătate şi întreţinerea drumurilor publice. De asemenea, vor fi abrogate prevederile prin care au fost centralizate impozitul pe tranzacţiile imobiliare şi taxele judiciare de timbru.

Clarificări asupra impozitelor pe cîştigurile bursiere sau din dobînzi şi asupra impozitului forfetar

Profitul obţinut din investiţii bursiere va fi impozitat la un nivel unitar, în timp ce impozitul calculat la veniturile din dobînzile la depozite bancare, inclusiv cele ale nerezidenţilor, va fi eliminat temporar în vederea stimulării economisirii. În prezent, impozitul pentru cîştigurile bursiere se aplică în mod diferenţiat, în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor în portofoliu. Astfel, pentru valorile mobiliare deţinute pentru un interval mai mic decît un an, cota de impozitare este de 16%, iar pentru cele păstrate în portofoliu pentru o perioadă mai mare de un an se percepe un impozit de 1%. Documentul nu indică însă dacă profitul din investiţii bursiere va fi impozitat încă din 2009, în condiţiile în care actualul Cabinet a decis deja, prin ordonanţă de urgenţă, ca acest tip de cîştig să nu fie taxat în cursul anului viitor. După o perioadă marcată de criza financiară internaţională şi în care cotaţiile la Bursa de Valori s-au prăbuşit, determinînd suspendarea tranzacţiilor, Guvernul a decis, în luna octombrie, prin ordonanţă de urgenţă, ca profiturile realizate din investiţiile bursiere să nu fie impozitate în 2009, investitorii avînd posibilitatea să reporteze în 2010 pierderile rezultate în 2009, cu scopul reducerii valorii impozitului pe profit. Guvernul a mai decis ca persoanele fizice să nu mai plătească impozit pe cîştigurile din dobînzi pentru depozitele la termen, ministrul Economiei şi Finanţelor precizînd că de transfomarea în venituri neimpozabile a veniturilor sub formă de dobînzi la depozitele la termen şi la instrumentele de economisire vor beneficia persoanele fizice, nu şi cele juridice. Impozitul, care însemna 16% din cîştig, urmează să fie ridicat începînd cu 1 ianuarie 2009, fără să fie indicat un termen limită pînă la care se aplică facilitatea. Varianta intermediară a programului de guvernare PDL-PSD+PC prevede însă că eliminarea impozitului pe veniturile din dobînzile la depozitele bancare este una \"temporară\" şi nu face o distincţie clară între persoanele fizice şi cele juridice în ceea ce priveşte beneficiarii. Totodată, Programul menţionează şi scutirea de impozit pe profitul reinvestit în progresul tehnologic. Referitor la impozitul forfetar, trebuie spus că acesta se aplică întreprinzătorilor mici şi mijlocii în locul impozitului pe profit. Sistemul forfetar ia în calcul fie cifra de afaceri (care este mică în general), fie alte criterii (cum ar fi, în cazul restaurantelor, de numărul de mese şi scaune destinate servirii clienţilor).