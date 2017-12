Modificări pentru persoanele interesate să-şi întregească stagiul de cotizare în sistemul public de pensii

09:59:49 / 05 Decembrie 2017

Ani de contributie

Dar pentru tampenia facuta de ministrul PSD Marian Sirbu care a redus durata de aplicare a Legii 19/2000 de la 2015 la 2010 prin Ordin de ministru 340/2001 nereparata pana in prezent, stiti ? Toate solicitarile de pensionare facute inainte de 01.06.2010 au fost rezolvate prin aplicarea Ordinului nu a Legii, prejudiciul fiind imens in detrimentul solicitantilor. In cazul meu, conditiile indeplinite de 32 ani si 8 luni contributie si 63 ani si 10 luni varsta standard de pensionare sunt datele din Lege pentru depunerea cererii in mai 2010, iar prin Ordin 340, conform datei nasterii,nascut in 1950, cerintele sunt 35 ani contributie si 65 ani varsta standard. Rezultatul: Aplicarea Ordinului 340 , nu a Legii si refuz de pensionare anticipata partiala cu 40.000 roni dauna. Pentru corectitudine, mentionez ca la un an de la abrogarea Legii 19, ICCJ a emis RIL 4/2011 prin care restabileste puterea Legii in fata Ordinului. Tardiv si neaplicabil, ca-n filmele cu prosti !