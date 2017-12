Modificările la Legea învăţământului, prin ordonanţă

SOLUŢII Premierul Victor Ponta a avertizat, vineri, că, în cazul în care preşedintele Traian Băsescu va continua să blocheze proiectele de lege necesare sistemului de educaţie, modificările aduse Legii învăţământului vor fi făcute prin ordonanţă, după ce vor fi discutate cu specialişti, cu sindicate. Premierul le-a spus reprezentanţilor PSD reuniţi la Atelierul pe Educaţie că îşi asumă această decizie politică, arătând că este greu de înţeles blocarea unor legi după ce sunt adoptate de către Guvern: “Este foarte clar că acele modificări de lege de care are nevoie sistemul de educaţie vor fi sabotate de preşedintele Băsescu. Nu va promulga legi. Le va contesta o dată, de cinci ori, de şapte ori la Curtea Constituţională, asta face cu toate legile importante. Nu mai stăm după blocaje. Un an este puţin, dar este lung pentru sistemul de educaţie”. Ponta a spus că şeful statului îşi asumă în acest fel răspunderea politică în cazul blocajelor legislative, având încă un an de mandat la Cotroceni. Ponta a spus că nu se mai poate aştepta încă un an până se va „scăpa“ de Băsescu: „Sunt lucruri pe care trebuie să le adoptăm acum, ca să intre în vigoare la începutul anului şcolar şi universitar din septembrie-octombrie anul viitor“. Victor Ponta a subliniat că Guvernul are toată bunăvoinţa faţă de profesori, dar a remarcat că sunt şi câteva lucruri pe care nu are cum să le rezolve, în condiţiile în care Băsescu riscă să blocheze proiectele de lege ale Guvernului.