Mohamed Salah este fotbalistul african al anului

Internaționalul egiptean Mohamed Salah, atacantul echipei FC Liverpool, a fost ales fotbalistul african al anului 2017, în cadrul anchetei organizate de BBC. Salah a reușit să-i devanseze în clasament pe gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), guineeanul Naby Keita (RB Leipzig), senegalezul Sadio Mane (FC Liverpool) și pe nigerianul Victor Moses (Chelsea Londra).

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștig acest premiu. Simt că am avut un an foarte bun, așa că sunt foarte fericit. Vreau să le mulțumesc tuturor coechipierilor mei și tuturor oamenilor cu care lucrez. Sunt foarte fericit la Liverpool, am avut parte de un start foarte reușit aici. Vreau să-i mulțumesc la fel și antrenorului meu”, a declarat fotbalistul egiptean, în vârstă de 25 ani, golgeterul actualei ediții din Premier League, cu 13 reușite. „Salah este un jucător foarte tânăr, are toate calitățile necesare pentru a crește ca fotbalist. Recunosc faptul că este o plăcere să lucrez cu el și cu ceilalți jucători de la FC Liverpool”, a spus antrenorul lui FC Liverpool, Jurgen Klopp, care i-a înmânat trofeul jucătorului său.

Salah a jucat anul acesta un rol important pentru naționala Egiptului, cu care a disputat finala Cupei Africii pe Națiuni, ajutând-o totodată să se califice la Campionatul Mondial de anul viitor, din Rusia. Jucătorul „Cormoranilor” a marcat golul victoriei în partida cu Congo, câștigată de „Faraoni” cu scorul de 2-1. El este al treilea fotbalist egiptean care cucerește trofeul oferit de BBC, după Mohamed Barakat (2005) și Mohamed Aboutrika (2008). La CM 2018, selecționata Egiptului a fost repartizată în aceeași grupă cu Rusia, Uruguay și Arabia Saudită.

Mohamed Salah a devenit astă-vară cel mai scump fotbalist cumpărat vreodată de FC Liverpool. 42 de milioane de euro au plătit britanicii pentru a-l aduce de la AS Roma, dar suma ar putea crește până la 50 de milioane de euro, în funcție de bonusurile trecute în contract. Anterior, cel mai scump jucător cumpărat de Liverpool era Andy Carroll, care costase 41 de milioane de euro în 2011. Acest transfer l-a făcut pe Salah și cel mai scump fotbalist egiptean din istorie. Evoluțiile sale în tricoul lui Liverpool au atras atenția lui Real Madrid, care este gata să ofere o sumă consistentă și vrea să-l includă în tranzacție pe Lucas Vazquez.

Ceilalți câștigători ai trofeului:

2016: Riyad Mahrez (Leicester City & Algeria)

2015: Yaya Toure (Manchester City & Coasta de Fildeș)

2014: Yacine Brahimi (FC Porto & Algeria)

2013: Yaya Toure (Manchester City & Coasta de Fildeș)

2012: Chris Katongo (Henan Construction & Zambia)

2011: Andre Ayew (Olympique Marseille & Ghana)

2010: Asamoah Gyan (Sunderland & Ghana)

2009: Didier Drogba (Chelsea & Coasta de Fildeș)

2008: Mohamed Aboutrika (Al Ahly & Egipt)

2007: Emmanuel Adebayor (Arsenal & Togo)

2006: Michael Essien (Chelsea & Ghana)

2005: Mohamed Barakat (Al Ahly & Egipt)

2004: Jay-Jay Okocha (Bolton & Nigeria)

2003: Jay-Jay Okocha (Bolton & Nigeria)

2002: El Hadji Diouf (FC Liverpool & Senegal)

2001: Sammy Kuffour (Bayern Munchen & Ghana)

2000: Patrick Mboma (Parma & Camerun)