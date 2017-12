Moldovan nu mai merge la Tg. Mureş

Lăsat de antrenorul principal al Farului, Ion Marin, în afara lotului, atît în turul acestui sezon al Ligii I, cît şi la reunirea de la începutul acestui an, atacantul Tibor Moldovan nu ştie unde va juca în acest retur. Deşi transferul său la FCM Tg. Mureş sub formă de împrumut părea deja finalizat, situaţia s-a complicat, cele două cluburi nereuşind să ajungă la un acord. “Cei de la Tg. Mureş m-ar fi dorit măcar un an, cu opţiune de cumpărare, însă nu pot oferi o sumă foarte mare pentru mine. Ştiu că încă mai sînt discuţii şi sper să se rezolve, pentru că mi-aş dori să merg mai aproape de casă. În plus, aş avea şansa să joc mai mult şi poate să-mi revin. Oricum, eu sînt pregătit să mă prezint la reunirea lotului echipei a doua a Farului, programată luni. Mai am încă doi ani şi jumătate de contract şi trebuie să respect deciziile clubului”, a explicat atacantul în vîrstă de 27 de ani. Zvonurile dau ca posibilă destinaţie pentru Moldovan şi formaţia greacă OFI Creta, din primă ligă, unde ar trebui să susţină probe de joc. “Cu mine nu a vorbit nimeni despre o eventuală ofertă din Grecia. Oricum, mai degrabă aş merge în liga secundă din România unde am garanţia că voi juca mai mult, decît să mă duc să dau probe în Grecia”, a spus Moldovan. Jucătorul grupării de pe litoral a primit o hîrtie din partea conducerii clubului constănţean, conform căruia se putea transfera în termen de zece zile la orice echipă care plătea 75.000 de euro. “Nu s-a rezolvat cu Tg. Mureş şi în aceste condiţii îi vom elibera o altă hîrtie, dar nu vom mai trece vreo sumă”, a spus directorul executiv al Farului, Dan Pîra.

Altfel, antrenorul Ion Marin îl are sub comandă începînd de joi şi pe Alin Şeroni, care poate juca mijlocaş la închidere, dar şi fundaş central. Jucătorul în vîrstă de 21 de ani este liber de contract şi a evoluat ultima oară pentru Prefab Modelu, echipa desfiinţată în turul campionatului.

FC Farul aşteaptă răspunsul ruşilor

După ce au ratat amicalul de lux cu danezii de la Aalborg, constănţenii încearcă să găsească adversari puternici pentru ultimele două partide din cadrul stagiului de pregătire din Antalya, programat în perioada 7-19 februarie. “Avem ceva propuneri din partea organizatorilor cantonamentului, dar nu ne grăbim, data limită pentru definitivarea tabelului jocurilor amicale fiind 15 ianuarie. În această perioadă, formaţiile din Rusia îşi stabilesc programul şi aşteptăm să vedem care va veni în Antalya”, a spus Gabriel Diaconescu, director marketing, comercial şi relaţii internaţionale în cadrul clubului. Pînă în acest moment, sînt perfectate doar trei jocuri: pe 9 februarie - cu Sigma Olomouc, locul 6 în prima ligă din Cehia, pe 11 februarie - cu Tatran Preşov, locul 7 în prima ligă din Slovacia, şi pe 13 februarie - cu Slavia Sofia, locul 8 în prima ligă din Bulgaria.