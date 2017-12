Molly Sims s-a logodit!

Dragostea îi zâmbeşte frumoasei Molly Sims. Vedeta din serialul ”Las Vegas”, dar cunoscută la noi şi din filmul ”Yes Man”, s-a logodit cu producătorul Scott Stuber. Vestea a fost confirmată de reprezentantul actriţei americane. Molly Sims, în vârstă de 38 de ani, care este şi designer de bijuterii, are o relaţie cu Scott Stuber, cu patru ani mai mare, de un an şi jumătate. Producătorul, în a cărui filmografie se regăseşte şi lungmetrajul de mare succes ”Love and Other Drugs”, i-a făcut o surpriză iubitei sale şi a cerut-o de soţie, la sfârşitul lunii mai.