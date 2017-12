Moment critic în turism! Se cer specialiști la conducerea ministerului

09:20:01 / 21 Iunie 2017

Promovare fara infrastructura de transport = efecte zero

Birourile din strainatate oricum nu faceau mare lucru si poti sa cheltuiesti milioane pe promovare, dar atat timp cat nu ai autostrazi si trenuri civilizate pentru ca oamenii sa poata ajunge cu usurinta in zonele turistice, banii sunt aruncati pe apa sambetei. Am fost cu trenul la Bucuresti. Aerul conditionat functiona doar la clasa intaia iar in restul trenului aerul era irespirabil; Rusineeeee!