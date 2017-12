Moment de răscruce la FC Farul

Clasată pe locul 8 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a la finalul turului, FC Farul Constanţa nu-şi poate face planuri concrete pentru retur. Gruparea de pe litoral a fixat reunirea lotului pentru 17 ianuarie, însă dificultăţile financiare ar putea duce la amânarea reluării pregătirilor. „Pe zi ce trece sunt mai sceptic în privinţa rezolvării problemelor. Dacă nu vom avea minimum de condiţii la stadion şi nu vom achita jucătorilor o parte din restanţe, nu vom putea relua pregătirile. Există şanse mari ca nici eu, nici antrenorul Ioan Sdrobiş, nici jucătorii, să nu mai venim la Constanţa. Ce rost are să ne prezentăm la reunirea lotului dacă nu ne putem pregăti pentru retur? În plus, ne chinuim să facem rost de bani pentru a plăti jucătorii până la sfârşitul acestei săptămâni pentru că riscăm să-i pierdem pe toţi cei liberi de contract. Nu au primit nici măcar salariile pentru luna octombrie şi este greu să-i mai ţinem aşa. Pe lângă aceste restanţe, avem datorii mai vechi către foşti jucători, din sezonul trecut, iar termenul pentru a le plăti expiră la 1 ianuarie. Cei mai mulţi dintre ei ne-au anunţat că nu sunt de acord cu o nouă reeşalonare”, a avertizat preşedintele clubului constănţean, Relu Damian. Una dintre soluţiile pentru redresarea grupării de pe litoral este vânzarea unor jucători, însă pe adresa Farului nu a sosit încă o ofertă concretă. „Avem câţiva jucători tineri care sunt în atenţia echipelor din Liga I, dar nu am primit vreo ofertă pentru un transfer definitiv, iar despre un împrumut nu poate fi vorba. În schimb, mai avem de recuperat şi nişte bani de la Internaţional Curtea de Argeş, pentru transferurile lui Voiculeţ şi Băcilă, dar situaţia clubului argeşean este destul de complicată. Dacă am reuşi să luăm aceşti bani, ne-am echilibra ca buget”, a adăugat Damian.