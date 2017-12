Moment de reculegere în memoria militarilor căzuţi la datorie

Forţele Navale Române au organizat vineri, de Ziua Armatei României, un ceremonial militar şi religios la Monumentul Eroilor de la Cimitirul Central din Constanţa. Cu această ocazie, au fost depuse coroane de către reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai Ministerului Apărării Naţionale şi a fost ţinut un moment de reculegere în memoria celor care şi-au jertfit viaţa pe câmpul de luptă. „Este un moment de mare mândrie pentru noi, românii, pentru că 25 octombrie este considerată data la care s-a eliberat România de sub jugul fascist. Totodată, este un moment de cinstire a tuturor celor care au căzut pentru eliberarea patriei. Noi ar trebui să îi cinstim mai des, părerea mea este că trebuie să îi avem în suflet tot timpul”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir. La ceremonialul din Cimitirul Central a fost prezent şi prefectul Constanţei, Eugen Bola. „Astăzi trebuie să ne gândim cu mult respect la cei care de sute de ani sunt îmbrăcaţi în uniforma naţională şi şi-au dat viaţa pe toate câmpurile de luptă. Şi-au dat viaţa pentru ca astăzi să avem o ţară mai bună, liberă şi, evident, un regim democratic“, a declarat Eugen Bola. Ceremonii similare au fost organizate şi în Mangalia, în Piaţa Republicii, şi în Medgidia, la Monumentul Eroului Român.

US MARINES La ceremonia organizată în localitatea Mihail Kogălniceanu, la Monumentul Eroilor Regimentului 36 Infanterie, au participat anul acesta şi reprezentanţi ai US Marines, cantonaţi în baza militară din localitate. „A fost un moment emoţionant. Mă bucur că şi România are o zi în care sărbătoreşte Armata, pentru că şi noi ne respectăm foarte mult veteranii şi pe cei care s-au jertfit pentru patrie. Este plăcut să vezi că avem multe lucruri în comun“, a declarat sg. Timothy Defoor, din cadrul US Marines. Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. 25 octombrie 1944, Ziua Armatei României, semnifică data eliberării totale a teritoriului naţional de sub ocupaţia hortysto-fascistă. Eliberarea întregului teritoriu naţional s-a obţinut prin lupta eroică a peste 525.000 de militari angajaţi nemijlocit în luptă. Dintre aceştia, au fost ucişi sau răniţi circa 58.000.