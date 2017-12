Moment delicat pentru CSU Neptun

Cu doar patru etape înainte de finalul actualului sezon al Ligii Naționale de handbal feminin, formația CSU Neptun Constanța se află într-o situație delicată în clasamentul play-out-ului, ocupând doar locul 4, la un singur punct de retrogradarea directă. Echipa pregătită de Ion Crăciun și Florin Cazan a irosit șansa de a urca în ierarhie, terminând la egalitate, duminică, pe teren propriu, scor 25-25, cu HCM Rm. Vâlcea. Totuși, constănțencele sunt mulțumite că au smuls un punct pe final, mai ales că au egalat la ultima fază a întâlnirii, dintr-o aruncare de la 7 metri, fructificată de Andreea Enescu. „Banca scurtă pe care o avem nu ne-a permis să ținem ritmul cu adversarul. Am pierdut foarte multe mingi și am luat foarte multe goluri pe contraatac din greșelile noastre de tehnică. S-a văzut diferența de jucătoare și de prospețime în joc. Nu știu cu cine o să jucăm în meciurile următoare, pentru că mai toate fetele au dureri și probleme de sănătate. Sunt epuizate și este prea mult pentru o echipă care are doar opt jucătoare de câmp. O să încercăm să le recuperăm cât putem de repede și să mergem mai departe” a explicat Ion Crăciun. „Competiția nu prea ne dă voie să respirăm. Mai sunt patru etape până la final și orice punct este extraordinar de important. Ne-am așteptat la un joc greu, știam că Neptun este o echipă cu entuziasm și bine instruită din punct de vedere tactic. Din păcate, nu am reușit să fim destul de atenți la pivot. Am anihilat-o pe Enescu, dar ne-au furat puțin jocul și am scăpat-o de sub control pe Iovănescu. Echipele care vor retrograda și cele două care vor merge la baraj se vor decide în ultima etapă. Mi-aș dori din suflet să ne salvăm și noi, și Constanța. M-aș bucura dacă punctele pe care le-a pierdut Constanța nu vor cântări decisiv în stabilirea clasamentului”, a spus antrenorul oaspetelor, constănțeanul Dumitru Muși.

GREȘELI DE ARBITRAJ

Partida a fost arbitrată de cuplul Constantin Din și Sorin Dinu, care va conduce finala Ligii Campionilor la handbal masculin în acest sezon. Maniera lor a fost atacată de tehnicianul gazdelor, deși cei doi au făcut greșeli de ambele părți și au acordat destul de ușor aruncarea de la șapte metri în favoarea Neptunului, în ultima secundă. „Echipa din Vâlcea a fost ajutată de un cuplu internațional. Faze clare, ca fault în atac, picior sau dublu avantaj, au fost lăsate nesancționate de arbitri și nu este voie la acest nivel, iar domnul Muși să ne mai lase, pentru că nu a făcut tot meciul decât să huiduie și să urle la arbitri. Așa știe el să pună presiune!”, a acuzat Crăciun. „Eu zic că, în ultima fază, nu a fost șapte metri. Și eu sunt subiectiv, mi-aș dori ca toate deciziile să fie în favoarea echipei mele, dar în nici un caz nu se poate spune că arbitrajul a influențat rezultatul”, a răspuns Muși.

Celelalte rezultate din etapa a 6-a a play-out-ului: Mureşul Tg. Mureş - Cetate Deva 26-32 şi U. Cluj - Unirea Slobozia 31-24. Clasament: 1. U. Cluj 31p, 2. Cetate Deva 30p, 3. HCM Rm. Vâlcea 27p, 4. CSU NEPTUN CONSTANŢA 26p, 5. Unirea Slobozia 25p, 6. Mureşul Tg. Mureş 0p.