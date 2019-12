Momente emoţionante alături de foştii baschetbalişti de la CS Farul

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, înaintea partidei dintre BC Athletic Constanţa şi CSM Tg. Jiu, iubitorii baschetului au trăit momente emoţionante, foştii baschetbalişti de la CS Farul Constanţa fiind premiaţi pentru tot ceea ce au făcut în cariera lor pentru oraşul de la ţărmul mării, pentru clubul fanion al sportului constănţean. În cadrul evenimentului organizat de Baschet Club Athletic Constanța, Primăria Constanța și Asociaţia Judeţeană de Baschet Constanţa, foştii baschetbalişti au primit câte un tricou personalizat şi câte un trofeu, Nicolae Mănăilă, Rîndunel Martinescu, Aristidi Cucoș, Gheorghe Radu, Lucian Cernat, Constantin Moldoveanu, Romeo Tecău, Ionel Ilucă, Ainur Ibraim, Gheorghe Jarnea, Mihai Gheorghiade, Nicolae Peride, Iulian Popa, Cătălin Minculeasa, Aurel Popovici, Mihai Caraion, Virgil Băiceanu şi Vasile Pașca fiind aplaudaţi la scenă deschisă. A fost păstrat şi un moment de reculegere în memoria celor plecaţi dintre noi, Martinaș Laurențiu, Marcel Cîmpeanu, Anton Spînu și profesorul Alexandru Botoș.

„Un moment emoţionant pentru noi. Am reuşit să strângem în acest an fostele glorii ale baschetului masculin constănţean” - Andrei Talpeş, preşedinte Asociaţia Judeţeană de Baschet Constanţa.

„Ne-am strâns după foarte mult timp. Parcă a trecut prea repede timpul. Sunt bucuros pentru că ne-am reîntâlnit. Au fost vremuri foarte, foarte frumoase, şi ne bucurăm pentru faptul că nu am fost uitaţi. Era o frumuseţe să joci cu sala plină. Cinci ani de zile am jucat în echipa naţională, unde a fost foarte frumos, de trei ori am fost coşgeterul României, iar Farul arbitra lupta pentru titlu dintre Steaua şi Dinamo, pentru că, dacă băteam una dintre ele, cealaltă ieşea campioană. Eram pe locul al treilea mai tot timpul” - Virgil Băiceanu.