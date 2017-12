Momente unice pentru 220 de copii din Cumpăna

DISTRACŢIE PENTRU COPII 220 de copii din comuna constănţeană Cumpăna, care au obţinut rezultate bune la învăţătură în anul şcolar trecut şi care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse, au fost premiaţi de administraţia locală şi de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) cu o excursie la Constanţa prin programul CJC „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2012“. Prin acest program, copii din toate localităţile judeţului au prilejul de a vizita principalele obiective turistice de la malul mării. „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2012“ a ajuns anul acesta la finalul celei de-a doua săptămâni de desfăşurare. Spre bucuria lor, copiii au ajuns să viziteze Microrezervaţia Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa observând păsările şi animalele „cazate“ aici, s-au plimbat cu telegondola, au petrecut câteva ore de neuitat în parcul acvatic Aqua Magic şi au urmărit spectacolul oferit de acrobaţii circului Americano.

AQUA MAGIC, ÎN TOPUL PREFERINŢELOR De departe, cea mai interesantă pentru cei mici, dar şi pentru cei mari deopotrivă, a fost vizita în parcul acvatic, unde, sub ochii vigilenţi ai cadrelor didactice care au avut misiunea de a-i supraveghea, copiii au avut parte de o porţie zdravănă de adrenalină în toboganele existente în parc şi de distracţie în jacuzzi, pe râul pe care s-au putut plimba pe câte un colac, sau pe scena special amenajată unde fiecare dintre cei care au urcat a avut parte de momentul său de glorie. „Nu aş putea spune că mi-a plăcut ceva anume aici. Totul a fost minunat. Când am ajuns nu ştiam unde să merg mai întâi. Sper să mai vin şi altădată“, a declarat Diana Leacă, de 12 ani, din Cumpăna. Pentru a fi siguri că cei mici au parte de condiţiile cele mai bune pentru această zi, CJC împreună cu Primăria Cumpăna le-au oferit celor mici băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, copiii au primit tricouri cu însemnele programului.