Momentul adevărului pentru HC Dobrogea Sud

După cele cinci meciuri fără înfrângere din Liga Națională, formația de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanța va susține duminică, 19 noiembrie, de la ora 16.00, în deplasare, partida cu SC Magdeburg, din prima manșă a celui de-al treilea tur preliminar al Cupei EHF. Lupta pentru calificarea în grupele competiției se anunță una foarte dificilă pentru handbaliștii antrenați de Sandu Iacob și Marko Isakovic, duelul cu echipa germană fiind și un moment al adevărului pentru HCDS, care va înfrunta un adversar extrem de valoros, clasat pe locul 3 în Final Four-ul ediției precedente a Cupei EHF. SC Magdeburg a câștigat de trei ori Liga Campionilor, în 1978, 1981 şi 2002, și de trei ori a Cupa EHF, în 1999, 2001 și 2007. După ce a eliminat printr-o dublă victorie, în turul precedent, formația norvegiană BSK Handball Elite, 24-22 (11-11) și 27-24 (13-12), misiunea echipei constănțene în Germania va fi extrem de grea, în faţa unei formaţii clasate pe locul 6 în Bundesliga, dar dorința jucătorilor de la HC Dobrogea Sud este să se bată de la egal la egal cu SC Magdeburg.

„Urmează să jucăm cu Magdeburg, o echipă despre care nu mai are rost să spunem ce valoare are. Mergem să ne bucurăm de handbal și să facem cinste acestui oraș, pentru că tot timpul am făcut-o şi nu ne-am făcut de râs. Avem un moral ridicat, dar acolo va fi foarte greu. Mergem să reuşim un rezultat bun, pentru a veni la Constanța cu șanse de calificare”, își dorește George Buricea.

„Înainte de toate, ne vom bucura pentru faptul că avem ocazia să jucăm împotriva unei echipe germane, în patria handbalului. Asta contează cel mai mult. Vom încerca să dăm maximum din tot ceea ce putem și mergem să ne batem”, a declarat antrenorul principal al formației constănțene, Sandu Iacob, care nu-i va putea utiliza în Germania pe Nikolic și Mladenovic, ambii accidentați.

Handbaliştii de la ţărmul mării au ajuns vineri seară la Magdeburg, iar sâmbătă după amiază vor efectua antrenamentul oficial în sala care va găzdui partida.

Manşa retur este programată duminica viitoare, 26 noiembrie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.