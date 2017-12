Momim investitorii, dar nu le oferim nimic

“MOMENTUL POTRIVIT” Oricâtă bunăvoinţă am avea, ne împiedicăm, când şi când, de “găurile negre” din gândirea unora care ne conduc. Primul-ministru Emil Boc s-a întâlnit, vineri, la Palatul Victoria, cu preşedintele italian Giorgio Napolitano. Boc a anunţat cu mândrie: \"Italia este al doilea partener comercial al României şi al şaselea investitor străin, deci cred că, în urma vizitei dvs, suntem pregătiţi să creştem relaţiile noastre economice şi invităm investitorii italieni în România pentru sectoarele energetice, infrastructură şi agricultură\". Culmea este că Boc invită mereu oameni de afaceri străini să investească, însă nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că premierul portocalo-verzui nu mişcă un deget să ofere facilităţi fiscale şi legislative investitorilor care ar intenţiona să contribuie la stabilitatea macroeconomică a ţării noastre. Oricâtă înţelegere am avea, tot nu pricepem de ce mereu auzim că “acum” este momentul potrivit pentru o investiţie, dar după două-trei zile pedeliştii iau câte o decizie de ar descuraja şi “mama” investitorilor. Mai trece o vreme şi iar vine “momentul potrivit”, după care iar mai apare de la Palatul Victoria câte o decizie debusolantă. Şi în condiţiile în care “cordul” economiei are nevoie mai mereu de resuscitare “financiară”, nu înţelegem de ce nu se face un efort pentru crearea unor facilităţi care să atragă adevăraţii investitori.

GUVERNUL CARE ŞTIE SĂ ALUNGE INVESTITORII Acum ceva timp în urmă, acelaşi Boc se lăuda cu o grămadă de investitori chinezi care vor da buzna în România şi vor pompa banii în economia românească. Deşi chinezii se află aici de ani buni şi fac afaceri, tot mai multe companii chineze au cerut garanţii guvernamentale pentru participarea la proiectele de investiţii din România! Ştiu ei ce ştiu! Trecând peste faptul că nu oferă facilităţi potenţialilor oameni de afaceri, culmea culmilor este că Boc şi ai lui pedelişti îi alungă pe investitorii aflaţi deja în ţară. Cum ar fi, spre exemplu, cei mai mari investitori de la nivel mondial în domeniul energetic, CEZ şi Iberdola, care au fost alungaţi atât din proiectul de investiţii de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, cât şi blocaţi în proiectele de energie eoliană din Dobrogea. Dar noi trăim în ţara în care politicienii mint ca să câştige voturi sau să ne prezinte o altă realitate decât cea… reală.