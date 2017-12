Între 25 şi 28 septembrie, în Port Hercule din Monaco a avut loc cel mai important târg de ambarcaţiuni din lume, a 23-a ediţie a Monaco Yacht Show. Târgul, organizat sub patronajul prinţului Albert al ll-lea de Monaco, prezintă cele mai noi modele, dar mai ales superiahturile care înflăcărează imaginaţia pasionaţilor de navigaţie. Peste 500 de companii îşi expun produsele ce au de-a face cu industria marină. În cele patru zile ale evenimentului au fost prezenate 105 ambarcaţiuni, printre care cele mai noi modele de megaiahturi, dintre care s-au detaşat două modele 5000 Explorer Yacht, propuse de constructorul turc RMK Marine după planurile Hot Lab Yacht & Design. Prima versiune, True Luxury Explorer, dispune de helipad pe puntea superioară, fiind un iaht rapid. Helipadul poate fi înlocuit cu un spaţiu pentru a stoca un minisubmarin, un skijet sau o cameră de depresurizare. A doua, numită Leisure, este o ambarcaţiune de vacanţă de vis, cu o piscină de şase metri. Ambele modele de RMK 5000 au un deplasament sub 500 de tone şi vin fie cu un motor diesel, fie cu sistem de propulsie diesel-electric proiectat pentru traversări transoceanice. Pot găzdui până la zece oaspeţi plus proprietarul şi nouă membri ai echipajului. Toate facilităţile dorite de proprietar se vor executa la comandă, ceea ce va adăuga la preţul de pornire de peste zece milioane de euro.