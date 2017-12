Monedă din aur, dedicată Reginei Maria

Banca Naţională a României (BNR) va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând de luni, o monedă din aur dedicată împlinirii a 135 de ani de la naşterea Reginei Maria. Piesa de colecţie cu valoarea nominală de 100 lei are formă rotundă, un diametru de 21 mm, o greutate de 6,452 g, calitate proof şi margine zimţată. Aversul monedei prezintă, de sus în jos, inscripţia în arc de cerc „România”, stema României, valoarea nominală a monedei „100 lei” şi un medalion cu portretul Reginei Maria. Sub medalion, urmând conturul acestuia, apare inscripţia „Regina Marii Uniri”, iar la exterior - o cunună de lauri. Reversul prezintă în centru portretul Reginei Maria purtând coroana cu care a fost încoronată la Alba Iulia, la stânga şi la dreapta, anii „1875” - anul de naştere al reginei -, şi „2010” - anul de emisiune al monedei. Sub portret apare inscripţia în arc de cerc „Regina Maria a României Mari”.

Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ şi certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central. Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 1.000 bucăţi. Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din aur aferentă emisiunii numismatice „Aniversarea a 135 de ani de la naşterea Reginei Maria\", este de 1.380 de lei.