Moneda naţională a recuperat 0,77% în faţa euro

Leul s-a apreciat, ieri, cu aproape trei bani (0,77%) faţă de moneda europeană pînă la 3,3733 lei/euro, ca urmare a tendinţei generale de apreciere a majorităţii monedelor din regiune încă din a doua parte a zilei de luni, susţin dealerii. \"Tendinţa de revenire a leului a început în a doua parte a zilei de ieri şi a continuat şi azi. Moneda naţională pare să fi mers pe linia celorlalte monede din zonă, pentru că şi acestea au recuperat o mare parte din terenul pierdut în faţa euro în ultimele zile\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Luni, leul s-a depreciat, în prima parte a şedinţei, cu peste 1% pînă aproape de nivelul de 3,41 lei/euro, după care au apărut ordine masive de cumpărare de lei care au apreciat moneda naţională sub 3,39 lei/euro spre finalul zilei. Ieri dimineaţă, euro era cotat la 3,3730-3,3740 lei/euro, iar moneda naţională s-a depreciat uşor în primele tranzacţii pînă la 3,3750-3,3760 lei/euro, după care cursul a oscilat între 3,3710 şi 3,3780 lei/euro.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3733 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 0,77% faţă de euro, de la 3,3995 lei/euro, cît era luni. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,4169 şi 1,4220 dolari/euro, iar în jurul orei 13:45, ora României, moneda americană era cotată la 1,4209 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,18%) faţă de dolar, de la 2,3804 lei/dolar, cît era luni, la 2,3761 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 1,86% pe an, faţă de 4,34% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît la 3,12% pe an, de la 5,5% pe an cît era luni. Dealerii se aşteaptă ca nivelul dobînzilor overnight să crească de astăzi, odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii.