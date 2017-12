Moneda naţională s-a apreciat

Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2394 lei/euro, în scădere cu 0,20% faţă de şedinţa precedentă, iar dolarul american a continuat să piardă teren în raport cu moneda naţională, până la 3,2687 lei/dolar. Cursul BNR de marţi a fost de 4,2478 lei/euro. În prima parte a zilei, cursul monedei naţionale a coborât de la 4,2359, la 4,2255 lei/euro, după care leul a început să piardă teren până la 4,2382 lei/euro în jurul orei 13.00. Pentru dolarul american, BNR a afişat un curs de referinţă de 3,2687 lei/dolar, cu 1,21% mai mic faţă de nivelul de 3,3086 lei/dolar din şedinţa precedentă. Pe piaţa internaţională, dolarul american a fluctuat între 1,3023 şi 1,2955 dolari/euro, iar în jurul prânzului, cotaţia era de 1,2977 dolari/euro. În acelaşi timp, pe piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au continuat să se situeze la un nivel foarte scăzut, încadrând rata dobânzii oferite de BNR la facilitatea de depozit, de 2,25% pe an - un nivel neobişnuit de coborât, cu mult sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. BNR a afişat în prima parte a zilei un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 2,19% pe an, faţă de 2,33% pe an în şedinţa precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 2,69%, de la 2,83% în şedinţa anterioară.