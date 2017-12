Moneda naţională s-a apreciat uşor faţă de euro

Leul s-a apreciat, ieri, nesemnificativ (0,07%) faţă de moneda europeană pînă la 3,3711 lei/euro, ca urmare a tendinţei generale de apreciere a majorităţii monedelor din regiune şi a creşterii dobînzilor interbancare, susţin dealerii. \"Leul s-a depreciat uşor, în prima parte a zilei, probabil ca urmare a faptului că unii investitori şi-au închis poziţiile speculative pe lei, după care, moneda naţională s-a apreciat uşor. Este posibil ca aprecierea leului să fie influenţată de creşterea dobînzilor interbancare la depozitele pe termen scurt în lei\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul treoreriei Volksbank România. Mihai a mai spus că piaţa se aşteaptă ca banca centrală să majoreze dobînda de politică monetară la următoarea sa şedinţă din 31 octombrie 2007, ceea ce ar trebui să stimuleze aprecierea leului, dar a precizat că dacă investitorii vor continua, totuşi, să îşi marcheze profiturile, leul se va deprecia.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3711 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 0,07% faţă de euro, de la 3,3733 lei/euro, cît era marţi. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,4187 şi 1,4270 dolari/euro, iar în jurul orei 13:15, ora României, moneda americană era cotată la 1,4211 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu aproape un ban (0,32%) faţă de dolar, de la 2,3761 lei/dolar, cît era marţi, la 2,3684 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,11% pe an, faţă de 1,86% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,85% pe an, de la 3,12% pe an cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au revenit, ieri, la 7,5-8% pe an de la 2% pe an, cît erau marţi, odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii. Tot ieri, în piaţă a revenit un depozit în valoare de 1,3 miliarde de lei, atras în urmă cu cinci zile de BNR.