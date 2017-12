Moneda unică europeană a sărit pragul de 4,55 lei

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat vineri un curs de referinţă de 4,5505 lei/euro, în uşoară creştere faţă de nivelul din şedinţa precedentă şi aproape de nivelul maxim din iunie 2013 atins miercuri, moneda românească rămânând sub presiune, pe o conjunctură regională, spun analiştii. CURS BNR vineri 10 martie: "Până acum, nu am remarcat semne care să indice prezenţa băncii centrale în piaţă. Deşi direcţia EUR/RON pe termen apropiat pare aproape imposibil de anticipat, reiterăm că noi vedem perechea într-un interval de 4,49-4,54 pentru mare parte a primului semestru din 2017. Astăzi am putea vedea ceva marcări de profit, în condiţiile în care perechea a crescut cu 0,7% de vinerea trecută", arată un raport al ING Bank, publicat vineri, conform news.ro.