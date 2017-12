Monede din secolele IV-VI d. Hr., descoperite la Capidava

Cercetările arheologice sistematice întreprinse de arheologii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa continuă. La Capidava, campania începută în luna iulie se va finaliza peste aproximativ o săptămînă. Potrivit cercetătorului ştiinţific grad I Zaharia Covacef, şeful sectorului de est, în această campanie au fost continuate cercetările la Edificiu. Arheologii au descoperit că pe ambele laturi ale coridorului se aflau cel puţin patru încăperi. Cercetătorii au descoperit în două încăperi o cantitate impresionantă de opaiţe, în mare parte întregi, tălpi de pahare şi cupe din sticlă, precum şi trei piepteni din os.

În ceea ce priveşte cercetările de la încăperile descoperite în cadrul campaniilor anterioare, s-a lucrat în încăperea C. 9, unde anul trecut se ajunsese la nivelul ţiglelor de acoperiş căzute în interior. Arheologii au ajuns la fundaţia zidului înalt de 1, 80 metri. În cadrul săpăturilor din acest an au fost scoase la iveală 30 de monede din bronz, care au fost duse la laborator pentru restaurare şi datare. Întregul inventar arheologic descoperit datează din secolele IV – VI d. Hr.

În cadrul campaniei din acest an, arheologii au început să realizeze şi o serie de consolidări ale zidurilor diverselor încăperi din sectorul de est, precum C. 5, C. 8 şi C. 7, dar şi la strada II cu canal, precum şi la construcţia hypocaust. Materialul arheologic descoperit în această campanie va face obiectul unei expoziţii la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. Cercetările de la Capidava vor continua pînă la finele acestei luni, fiind efectuate de arheologul Tiberiu Potîrniche. De asemenea, cercetătorul ştiinţific Cătălin Dobrinescu realizează, în prezent, cercetări extra-muros, dincolo de termele externe ale cetăţii Capidava. La săpăturile arheologice din acest sezon au luat parte şi două echipe de studenţi de la Sibiu şi una de la Bucureşti, un student de la Universitatea „Ovidius“ şi mai mulţi absolvenţi ai aceleiaşi instituţii de învăţămînt superior.

De-a lungul timpului, săpăturile efectuate la Capidava au scos la suprafaţă numeroase piese arheologice de o importanţă deosebită, cum ar fi obiectele decorate cu simboluri creştine, care atestă, printre altele, că cetatea Capidava era un punct religios important, fiind una dintre cele 16 episcopii din Scythia Minor. Tot aici s-au mai descoperit, în două din cele şase încăperi ale edificiului mare, care datează din secolele IV – VI d. Hr. (mai ales în încăperea C.11), foarte multe vase întregi sau care pot fi întregite, amfore, amforete, ulcioare, platouri ceramice, candele din metal, opaiţe şi altele.