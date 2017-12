Monede NATO puse în circulaţie de BNR

Ediţie numismatică specială prilejuită de Summitul NATO! Banca Naţională a României (BNR) a pus în circulaţie, de ieri, pentru colecţionari şi nu numai, trei tipuri de monede dedicate summit-ului NATO organizat la Bucureşti, între 2 şi 4 aprilie. Două tipuri de monede sînt din aur şi argint, iar al treilea tip este dintr-un aliaj specific numismaticii, respectiv tombacul cuprat. Moneda din aur are o valoare nominală de 100 de lei, formă rotundă, o greutate de 6,452 g şi un diametru de 21 mm. Aversul conţine logo-ul summit-ului NATO de la Bucureşti, stema României, inscripţiile: \"România\" şi \"2008\" şi valoarea nominală \"100 de lei\". Reversul prezintă, în partea superioară, harta Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi pe verticală inscripţia \"Bucureşti\", dedesubt, sigla NATO, Palatul Parlamentului şi, pe orizontal, pe trei rînduri, textul \"summit-ul NATO 2 - 4 aprilie\". Moneda din argint are o valoare nominală de 5 lei, formă rotundă, o greutate de 15,55 g şi un diametru de 30 mm. Aversul şi reversul monedei de argint sînt similare cu cele ale monedei de aur, singura deosebire fiind valoarea nominală de 5 lei inscripţionată pe avers. Moneda din tombac cuprat are o valoare nominală de 1 leu, o greutate de 23,5 g, formă rotundă şi un diametru de 37 mm. La fel, aversul şi reversul monedei din aliaj sînt identice cu cele ale monedei de aur, excepţie făcînd valoarea nominală de 1 leu inscripţionată pe avers. Fiecare monedă, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, este însoţită de o broşură de prezentare, redactată în limbile română, engleză şi franceză. Tirajul emisiunii numismatice este de 2.000 exemplare, respectiv 500 bucăţi pentru moneda din aur, 500 bucăţi pentru moneda din argint şi 1.000 bucăţi pentru moneda din tombac cuprat. Monedele din aur, argint şi tombac cuprat, dedicate summit-ului NATO de la Bucureşti, au putere circulatorie pe teritoriul României. Punerea în circulaţie a monedelor se realizează prin sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României. Decizia de punere în circulaţie a monedelor ocoleşte şi de această dată Sucursala Constanţa a BNR (ca şi în cazul ediţiei numismatice memoriale închinate împlinirii a 2.000 de ani de la exilul poetului latin Ovidius la Constanţa), deşi Constanţa va fi gazda unei întîlniri la nivel înalt între preşedintele SUA, George W. Bush, şi preşedintele României, Traian Băsescu.