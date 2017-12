Una din vocile de excepţie ale vieţii muzicale româneşti, Monica Anghel, are, pe lîngă muzică, un hobby care îi ocupă o mare parte din timpul său liber. Nu mulţi ştiu că artista care îi dă viaţă Otiliei, în sitcomul realizat de grupul umoristic “Divertis”, este pasionată de filme. “Atunci cînd am timp liber, îmi place să mă uit la filme. Chiar serile trecute m-am uitat la şi am dormit ca un prunc. Îmi place orice gen de film, mai ales cele... uşoare”, a precizat Monica Anghel. Printre peliculele preferate Monicăi se numără şi “Avocatul diavolului”, “Ultimul samurai” şi... “King Kong”. “Cînd m-am uitat la , am plîns ca un copil. Fratele şi tatăl meu au rîs de mine”, a adăugat vedeta.