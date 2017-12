Monica Bârlădeanu îşi deschide şcoală

Actriţa Monica Bârlădeanu a anunţat încă din toamnă despărţirea de regizorul Bobby Păunescu, însă, cu toate acestea, ei continuă să fie prieteni şi să aibă împreună proiecte profesionale. Un prim pas îl reprezintă deschiderea unei şcoli de actorie. „Vom pune bazele unei şcoli de actorie unde oricine se poate înscrie. Cursanţii noştri trebuie să aibă şansa să joace în liga mare”, a spus Monica Bârlădeanu. Cu toate că nu mai formează un cuplu, Monica Bârlădeanu are o părere foarte bună despre fostul ei iubit. „El este un om foarte valoros şi confirmă asta la fiecare pas şi mi se pare o personalitate copleşitoare. Noi am fost 10 ani împreună. Am avut graţie când ne-am anunţat despărţirea şi jurnaliştii au înţeles foarte bine tipul de respect pe care l-am propus”, a mai spus actriţa. (C.S.)