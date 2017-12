Monica Gabor nu vine la parastasul mamei sale

Deşi anunţase că, după un an petrecut în America, va reveni în ţară pentru a lua parte la parastasul de un an al mamei sale şi pentru a-şi revedea fiica, se pare că planurile Monicăi Gabor s-au schimbat. Deşi se zvonea că va veni în România cu iubitul ei chinez, Mr. Pink, programul extrem de încărcat pe care îl are în Statele Unite nu-i va permite Monicăi să ajungă în ţară, în perioada următoare. Pe 22 august 2013, Monica Gabor a primit vestea morţii mamei ei, Veronica Bulai, ucisă în urma căderii unei stânci în timp ce se afla într-un pelerinaj religios la mai multe mănăstiri din judeţul Gorj.