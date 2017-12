Monica Gabor, răsfăţată de iubitul chinez cu petale

Fotomodelul Monica Gabor trăieşte o poveste de dragoste ca-n filme, alături de iubitul chinez, Mr. Pink! Omul de afaceri o răsfaţă pe româncă prin tot felul de surprize care-i taie acesteia răsuflarea. Monica a postat vineri, pe pagina ei de Facebook, o fotografie din care lasă să se înţeleagă că Mr. Pink a aşteptat-o acasă cu petale de trandafir împrăştiate pe pat sub forma unei inimi, în care stătea scris textul „I always love u” (trad. - Te iubesc mereu). „Care e cea mai frumoasă surpriză care v-a fost făcută sau pe care aţi făcut-o cuiva?”, a scris Monica Gabor în dreptul imaginii postate pe Facebook.