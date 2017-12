Monica Iacob-Ridzi şi-a făcut blog

Între două tratamente medicale, fiind grav bolnavă, după cum afirma chiar soţul ei, fostul ministru al Tineretului şi Sportului Monica Iacob Ridzi şi-a creat un blog personal, prin intermediul căruia să-şi poată exprima public punctele de vedere. Blogul are motto-ul „Am învăţat că viaţa îţi poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc” - Octavian Paler. „Am ezitat mult înainte de a deschide acest blog. Am înţeles, însă, mai ales în ultimii ani, faptul că o greşită comunicare în spaţiul public poate conduce la denaturarea gesturilor, a opiniilor şi, în final, a personalităţii mele. Am înţeles că, dincolo de inabilităţile de a-mi alege, uneori, prietenii şi colaboratorii, viciile de a exprima, imediat şi exact, puncte de vedere asupra problemelor ţinând de activitatea mea profesională ori de realizările şi eşecurile în plan personal se pot contabiliza, într-un târziu, necruţător”, scrie Monica Iacob Ridzi. Potrivit acesteia, iniţiativa de a avea un blog personal vine într-un context „dificil pentru cariera sa politică”.