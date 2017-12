Monica Niculescu s-a impus în duelul româncelor de la Bucureşti

BRD Bucharest Open, turneul WTA dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari şi care se desfăşoară în această săptămână la Arenele “BNR” din Bucureşti, a programat, ieri, în primul tur, confruntarea tenismenelor românce Monica Niculescu, locul 41 WTA şi cap de serie nr. 3, şi Ana Bogdan, locul 204 WTA, beneficiara unui wild-card. După două ore şi 58 de minute de joc, Niculescu s-a impus cu scorul de 6-2, 5-7, 6-2, calificându-se în turul al doilea, unde va întâlni învingătoarea din duelul Teliana Pereira (Brazilia, locul 83 WTA) - Kristina Kukova (Slovacia, locul 133 WTA). Niculescu a fost semifinalistă la prima ediţie a turneului de la Bucureşti, anul trecut. Ea a fost eliminată în penultimul act de Simona Halep, câştigătoarea competiţiei.

Ocupanta locului 3 mondial nu a participat la ediţia din acest an, dar a fost, ieri, în tribunele Arenei Centrale din complexul BNR şi a urmărit meciul dintre Niculescu şi Bogdan, alături de preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, şi de fostul tenisman Dumitru Hărădău. Halep a declarat că se aştepta ca meciul pe care Monica Niculescu l-a disputat cu Ana Bogdan să fie dificil, având în vedere faptul că ocupanta locului 41 mondial este obosită după parcursul de la Wimbledon. “Sper şi chiar m-aş bucura să câştige trofeul o româncă. Mă bucur că eu l-am avut în prima ediţie, aşa că pot să spun că deja îmi pare rău că n-am jucat, dar am fost obosită şi cred că a fost o decizie bună", a spus Halep, care a mai precizat că îşi doreşte să obţină la US Open un rezultat mai bun decât la Wimbledon, turneu la care a fost eliminată în primul tur.

VICTORIE PENTRU MITU, ÎNFRÂNGERE PENTRU DINU

Şi Andreea Mitu (locul 78 WTA) a obţinut calificarea în turul al doilea, învingând-o, cu scorul de 1-6, 6-3, 6-3, pe Annika Beck (Germania, locul 71 WTA şi cap de serie nr. 8). Calificarea în turul secund la Bucureşti este recompensată cu 3.310 dolari şi cu 30 de puncte WTA. În schimb, Cristina Dinu, locul 369 WTA, jucătoarea venită din calificări, a fost eliminată în primul tur, fiind învinsă de Denisa Allertova (Cehia, locul 79 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-3.

CALIFICĂRI ÎN SFERTURI, LA DUBLU

Perechea Andreea Mitu/Patricia-Maria Ţig, beneficiara unui wild card, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu de la BRD Bucharest Open, după ce a trecut, în primul tur, de cuplul Julia Goerges / Petra Martic (Germania / Croaţia), cap de serie nr. 2, scor 6-3, 3-6, 10-8. Mitu şi Ţig s-au impus după o oră şi 21 de minute. Şi perechea Elena Bogdan / Alexandra Cadanţu, s-a calificat în sferturi, învingând, în primul tur, cu scorul de 6-3, 6-3, cuplul Jaqueline Cristian / Elena Ruse, beneficiar al unui wild-card.