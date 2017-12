Monitorizare fără discriminare

După cum bine ştiţi, în România ai nevoie de autorizaţie ca să protestezi. Cât de curând, protestul „legal” va deveni atracţie turistică, aşa că nu ne plângem. Ei bine, în alte ţări, oamenii mai protestează şi spontan, împotriva a diverse chestii, cum ar fi, spre exemplu, Fondul Monetar Internaţional. Când marşurile anti-FMI sunt în limba engleză, pe pancartele afişate de protestatari, IMF, adică International Monetary Fund, devine „Imperial Mother Fu*ker” (n.r. – nu credem că-i cazul să traducem, filmele nu sunt dublate în România... încă). Poate vă întrebaţi de ce. Motive sunt multe: „cumpărarea” de ţări, prin acorduri stand-by, impunerea de direcţii pentru o economie sau, să zicem, trecerea unor companii private pe lista firmelor de stat monitorizate. Fapt divers - şi compania privată Dalkia România, parte a grupului francez Veolia, a fost inclusă de Guvern pe lista firmelor de stat cu pierderi, care trebuie supravegheate, conform acordului cu FMI. Eroarea a trecut neobservată de board-ul Fondului, ocupat probabil cu procesul de hărţuire sexuală în care este implicat directorul Strauss-Kahn, şi a fost corectată abia după ce acţionarii francezi de la Dalkia au făcut o reclamaţie. Amuzant este că firma franceză nu are nici pierderi, nici datorii, ba mai mult, are o creanţă de 26 milioane lei, reprezentând subvenţii pe care nu le-a mai încasat de peste un an. În plus, grupul francez Voelia nu este „decât” liderul mondial în domeniul serviciilor legate de mediul înconjurător. În concluzie, e bine de ştiu că Guvernul nostru nu face discriminări şi bagă la monitorizare şi firmele cu pierderi, şi cele cu datorii de încasat. Cât despre FMI, nu putem spune decât... IMF.