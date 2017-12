Monoxidul de carbon a omorît un bebeluş

Un bărbat de 50 de ani, din comuna Peştera, este cercetat în stare de libertate de oamenii legii, după ce fiul său de numai un an şi trei luni a murit asfixiat din cauza unui incendiu provocat de un reşou. Potrivit anchetatorilor, vinerea trecută, mama copilului, Elena Pară, a băut o sticlă de spirt, şi-a aşezat băiatul pe pat şi apoi a plecat fără să spună nimănui încotro se duce şi cînd se întoarce. Bebeluşul a rămas în grija concubinului femeii, Gheorghe Diaconu. Sîmbătă dimineaţă, bărbatul s-a trezit şi a plecat să mulgă vacile, fără să scoată din priză reşoul, lăsînd copilul singur în locuinţă. Poliţiştii bănuiesc că, în momentul în care tatăl a trîntit uşa odăii, o rufă pusă la uscat a căzut pe aparatul încins şi a luat foc. Abia cînd s-a întors acasă, Gheorghe Diaconu a văzut ce nenorocire se petrecuse. Cînd a deschis uşa casei sale, el a fost învăluit de un nor gros şi înecăcios de fum. Tatăl s-a repezit disperat în cameră pentru a-şi salva copilul şi, ajutat de un vecin, a dus bebeluşul la spitalul din Medgidia. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa micuţului de un an şi trei luni pentru că acesta murise deja asfixiat cu monoxid de carbon. Oamenii legii pun tragedia pe seama inconştienţei părinţilor care nu şi-au supravegheat copilul. Potrivit poliţiştilor, Gheorghe Diaconu şi Elena Pară sînt cunoscuţi ca mari consumatori de băuturi alcoolice. Trupul neînsufleţit al micuţului care şi-a găsit sfîrşitul din cauza nepăsării părinţilor a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei.