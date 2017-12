Monstruos! A agresat sexual o puștoaică de numai 13 ani

Un bărbat în vârstă se 47 de ani, din Năvodari, un monstru cu chip de om, pentru că altfel nu putem să-i spunem, a fost arestat, marți, pentru 30 de zile, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unei minore în vârstă de 13 ani. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a fost identificat și reținut de polițiștii din Năvodari după ce o femeie a depus plângere la Poliție. Femeia, mama a unei adolescente de 13 ani, a declarat că fiica sa a fost acostată de un bărbat în timp ce plimba cățelul în parc.

Mama fetei agresate a postat un grup de socializare, dedicat orașului Năvodari: „Prin intermediul acestui grup (Orașul Năvodari, n.r.), doresc să precizez cu părere de rău, că astăzi (luni, 25 septebrie) a fost o zi devastatoare pentru mine, când am aflat de la copilul meu, care ieșise la o mică plimbare cu cățelul, lângă parcul de lângă Școală 3 (zonă cu iarbă din apropierea terenului), pe la oră 16 și un domn (pe care încă nu l-am identificat în totalitate), având și el un câine rasă cocker spaniel...a fost atât de nemernic încât mi-a acostat față, ademenind-o cu întrebări și alintături despre cățelul nostru. Fata a realizat imediat că ceva este în neregulă cu comportamentul individului, în momentul când îi "explică" câinelui că o să-l lase fără "mamă" și, în secundă doi, a prins-o de antebraț, strâns și pentru câteva momente i-a pus și mână la gât, apoi fără nerușinare, pe coapse, efectiv lipind-o de el, urmând și gestul de palpare sau cum s-o numi al sânilor. Este groaznic să i se întâmple așa ceva unei fețe, la o ieșire în parc, la doi păși de casă. Copilul s-a zbătut efectiv să se elibereze din brațele vânjoase ale lui. Aveți grijă, mămici și tătici, de copiii voștrii, mai ales că am înțeles de la diferite persoane, care au și ei câini, că nu ar fii prima data. Acum aproximativ o luna, tot aici în parc, de data această o fetiță de vreo trei ani și ceva a fost strânsă forțat și așezată pe genunchii lui, de parcă mima un act“, se arată în mesajul femeii.