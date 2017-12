Montaj financiar pentru un debut regizoral

Pe Andreea Vălean am întîlnit-o recent, la Mannheim, unde căuta un montaj financiar internaţional pentru filmul „The Real Dracula Tour“. Andreea Vălean este co-scenarista unora din filmele regizate de Cătălin Mitulescu. Destul spre a o provoca la un dialog. A acceptat cu o reticenţă elegantă, autocenzurîndu-se, refuzînd să fie fotografiată. Am intuit aici ceva din răsfăţul generaţiei ei, dar am înţeles că a învăţa să stai în banca ta devine mai important decît a scoate ochii privitorului, obligîndu-l să te remarce.

Reporter: Numele dvs. a fost asociat cu cel al lui Cătălin Mitulescu, şi aţi apărut împreună pe generic, mai cu seamă la filmele incluse în programul Cannes-ului. De aceea îmi permit să vă adresez cîteva întrebări.

Andreea Vălean: Pînă una alta, mă gîndeam să vă propun să lăsăm discuţia pe mîine. Astăzi e o zi arhiplină aici, la Mannheim: sînt multe consultări legate de proiectul „Dracula“, şi fiecare are rezervată doar o jumătate de oră. Aceasta ar fi o problemă. A doua este că despre filmele lui Cătălin Mitulescu, e normal, e cel mai bine să vă vorbească chiar el.

Rep.: Sînteţi unul din numele de succes ale noului val de scenarişti. De aceea vă şi rog să acceptaţi această convorbire.

A.V.: Pot să vorbesc mai degrabă despre acest nou proiect - „The Real Dracula Tour“. Dar sînt şi alte filme care şi-au început montajul financiar tot aici, la Mannheim-Heidelberg. Printre ele, din cîte ştiu, şi „Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii“. Eram preocupată, însă, mai cu seamă de modalitatea de a lucra la film în calitate de co-scenaristă. Asta ţine de o anumită bucătărie a producţiei, de lucruri din interiorul echipei. Nu ştiu cît de relevantă ar fi contribuţia mea. Nu ştiu dacă ar interesa pe cineva. Repet, regizorul este cel care trebuie intervievat. De fapt, la „Strada Film“, am făcut tot felul de alte lucruri, chiar dacă apar doar ca scenaristă.

Rep.: La „Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii“, de pildă, la ce altceva aţi coparticipat?

A.V.: La destul de multe ce ţin de turnaj. Dar, iată, în primul rînd, la alcătuirea distribuţiei. Au fost cîteva propuneri ale mele care s-au concretizat. Am ţinut ca Jean Constantin să joace în film. Mi-am impus chiar să-i fac un personaj foarte bine construit şi diferit de ceea ce jucase pînă la acea dată. Ca actor, el a interpretat roluri de o anumită factură. Lumea îl cunoaşte ca Ismail, dar cred că poate să joace orice. Are o privire extraordinară. Am dorit, de asemenea, ca Grigore Gonţa să joace. El a apărut în rolul tatălui băiatului.

Rep.: Cu acest proiect „The Real Dracula Tour“, testat financiar la Mannheim, vă pregătiţi să debutaţi în regia de film. Aş remarca faptul că şi dvs. urmaţi o traiectorie care a purtat noroc în drumul către Cannes. Ce anume aţi mai făcut în afara acestor scenarii transpuse de Cătălin Mitulescu?

A.V.: După ce am terminat sociologia, am făcut regie de teatru, între 1996 şi 2000, la clasa profesorului Tudor Mărăscu. Ultimul meu spectacol a fost la Opera Română. Am scris o piesă de teatru, „Eu cînd vreau să fluier, fluier“, care a avut şapte puneri în scenă. Va deveni şi film, scenariul fiind lucrat împreună cu alţi doi autori.

Rep.: Şi care devine deja film. Mai este un lucru, la „Strada Film“, „Un balon în formă de inimă“. Citisem că filmările urmau să înceapă în vara lui 2008, la Constanţa.

A.V.: Nu. S-au amînat pentru anul următor. Dar despre toate aceste lucruri e mai bine să aflaţi chiar de la Cătălin. El este cel mai în măsură să vă răspundă, cu atît mai mult cu cît el este un produs al Cannes-ului, parcă mai mult decît oricare alt tînăr cineast. A fost acolo de la început cu „Bucureşti-Wien“, „17 minute întîrziere“, urmate de „Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii“. Depinde, cum spuneaţi, de ce anume vreţi să arătaţi cînd vorbiţi despre Cannes.

Rep.: Nimic altceva decît să fac o informare generală şi, cît se poate, să şi analizăm filmele prezentate. Multă lume nu ştie că, de pildă, am fost acolo încă de la prima ediţie, din 1946, şi că apoi au venit filme importante, care au şi luat premii.

A.V.: Da, „Scurtă istorie“, după care „Pădurea spînzuraţilor“...

Rep.: Dar acolo a fost şi „Reconstituirea“...

A.V.: Adevărat? Nu ştiam.

Rep.: Au fost Dan Piţa şi Mircea Veroiu.

A.V.: Cu ce? Unde?

Rep.: Cu „Nunta de piatră“, la „Săptămîna criticii“. Dar sînt şi alte filme, şi alte nume pe care ar trebui să le cunoască şi, mai ales, să le vadă cinefilii mai tineri. Dar chiar dvs. aţi participat, în calitate de co-scenaristă, cu un alt film, altul, vreau să spun, decît cele lucrate alături de Cătălin Mitulescu. Este vorba de „Marilena de la P7“.

A.V..: Nu, chiar nu ştiam că a fost şi la Cannes. Unde?

Rep.: La săptămîna criticii, la scurt metraje. Este drept că aici aţi furnizat doar ideea filmului.

A.V.: Da, m-am născut şi am copilărit în cartierul Rahova, la ieşirea spre Alexandria, unde este şi un mare depou de tramvaie. Aveţi dreptate, este interesant să ştim aceste lucruri, să ni le reamintim, fiind mereu grăbiţi, preocupaţi de un nou proiect.

Rep.: Înţelegîndu-vă reticenţa, nu mă voi opri, totuşi, să vă adresez o întrebare să-i spun mai tăioasă, deşi nu acesta este cuvîntul potrivit. De ce credeţi că l-a îmbrăţişat Cannes-ul cu atîta pasiune şi consecvenţă pe Cătălin Mitulescu?

A.V.: Nu există o explicaţie specială, în afara argumentelor oferite de filmele sale. Toţi cei care lucrează în staff-ul Cannes-ului sînt nişte împătimiţi de cinema, recunosc imediat valoarea, apreciază originalitatea şi o cultivă apoi. Şi-au dat imediat seama că talentul lui Cătălin este ieşit din comun şi cum, de la o vreme, festivalul caută cineaşti încă de pe băncile şcolii, cercetînd cu perseverenţă, văzîndu-le filmele, odată descoperiţi, îi promovează după un program foarte eficient.

Rep.: Prin „Cinefondation“, dar şi prin „Atelier“, oferind stagii la Paris. Legat de asta m-am mirat că tocmai Cătălin Mitulescu nu a obţinut bursa de la „Residence“.

A.V.: Nu se pune problema că nu a obţinut-o, dar în acea perioadă Cătălin avea mult de lucru, şi a preferat soluţia aceasta. Uneori este greu să alegi opţiunea cea mai bună. Era un avantaj, o ocazie, dar a renunţat pentru a duce la bun sfîrşit ceea ce începuse la acea oră. Vedeţi, mie îmi este tot mai imposibil să vorbesc despre el, iar dvs. continuaţi cu întrebările.

Rep.: Mă opresc aici, nu înainte de a vă mulţumi că aţi acceptat în cele din urmă dialogul şi m-aş bucura să fiţi acum de acord că o rememorare a drumului parcurs de cinematografia românească la Cannes nu poate fi decît în folosul tuturor: regizori, scenarişti, actori, critici, de ieri şi de azi. Sper să ne revedem la Cannes, cu filmul dvs. despre Dracula. Vă urez mult succes.