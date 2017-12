Monument cu probleme

Colosseumul din Roma s-a înclinat cu aproximativ 40 de centimetri în partea sudică, comparativ cu cea nordică, iar autorităţile italiene cercetează dacă monumentul vechi de 2.000 de ani are nevoie de reparaţii. Experţii au remarcat prima dată acest lucru în urmă cu un an şi au monitorizat situaţia în ultimele luni, a declarat Rossella Rea, director al monumentului. Turnul înclinat din Pisa, un alt important monument italian foarte popular, a fost redeschis în 2001, după ce a fost închis peste un deceniu, pentru restaurare şi consolidare. Rossella Rea a cerut specialiştilor de la Universitatea La Sapienza din Roma şi celor de la Institutul de geologie IGAG să lanseze un studiu asupra acestui fenomen care afectează Colosseumul, rezultatele investigaţiei urmând să fie publicate la sfârşitul acestui an. Specialiştii au început să monitorizeze efectele avute de traficul din zonă asupra monumentului. Profesorul Giorgio Monti, de la Universitatea La Sapienza, crede că s-au format fisuri la baza amfiteatrului. Dacă presupunerile sale se adeveresc, va fi necesară o intervenţie. Colosseumul, celebru pentru sângeroasele lupte cu gladiatori din Imperiul Roman, atrage anual sute de mii de vizitatori.