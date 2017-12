Monument pentru cinstirea eroilor

PLACĂ COMEMORATIVĂ Locuitorii din Grădina vor avea o placă comemorativă pentru eroii comunei căzuţi la datorie în cele două războaie mondiale. Primăria a finalizat demersurile pentru obţinerea avizului în vederea ridicării monumentului precum şi înscrierea numelor persoanelor decedate pe frontul de luptă dar şi ale veteranilor din comună. „A fost mult de muncă, multe acte şi multe avize care trebuiau obţinute, dar am reuşit ce ne-am propus. La Grădina avem 18 decedaţi şi 46 de veterani. Vrem să-i onorăm prin ridicarea monumentui”, a declarat primarul comunei, Gabriela Iacobici.

AVIZE TOCMAI DE LA MINISTERUL CULTURII Numele celor 64 de persoane vor fi gravate pe o plachetă din bronz. „Lucrările de amenajare a monumentului sunt în plină desfăşurare. Mai întâi am obţinut aviz de la Ministerul Culturii pentru a putea ridica placa memorială şi apoi am întreprins toate demersurile pentru a putea înscrie numele decedaţilor şi veteranilor de război. A fost nevoie de mult mai multe avize pentru ca placa memorială să fie declarată monument istoric. Mai întâi am avut nevoie de aviz de la Direcţia de Cultură Constanţa pentru amenajarea monumentului, plus încă un aviz dat de o comisie care s-a reunit special la Constanţa şi la care au participat persoane din domeniu de la nivelul întregii ţări”, a mai spus primarul din Grădina. Costurile ridicării monumentului au ajuns la 45.000 de lei şi au fost suportate din bugetul local al comunei.