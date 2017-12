Dacă-i pui o întrebare elementară despre propria sa existenţă, prostul se inhibă personal şi direct. De multe ori, în astfel de situaţii, seamănă foarte mult cu semnul interzis. În materie de prostie, individul a fost declarat monument al naturii. Statutul cu pricina îi asigură o largă imunitate. Cu toate acestea, se bagă singur în rahat! Ca monument al naturii, prostul este un unicat în felul său. Cu alte cuvinte, involuţia sa proverbială merită să fie studiată până la cele mai mici detalii. Iniţial, prostul şi-a dorit o statuie proprie, spunea el, inspirată din faptele sale temeinice de vitejie. Până la urmă, ţinând cont de dimensiunile reduse ale creierului, care ne aminteşte de comuna Cuca, unde mămăliga este cât nuca, câţiva oameni milostivi l-au declarat monument al naturii. În materie de prostie, avem de-a face cu o premieră inedită. În ansamblu, la noi, prostia bântuie peste tot. Dacă toate eşantioanele sale ar fi declarate monumente ale naturii, atunci, cu siguranţă, nu am mai avea pe unde să circulăm! Diverse reflexe canine, precum urinatul în neştire la rădăcina monumentului, sunt pe punctul de a fi desfiinţate definitiv şi iremediabil. Din cauza monumentelor de acest gen, sub sigla prostiei desăvârşite, se produc numeroase alunecări de teren în viaţa noastră. Abia acum vedem pe mâna cui am încăput! Monumentul naturii în materie de prostie este cât se poate de expresiv. Spunem adeseori, referindu-ne la o persoană, că aşa l-a făcut natura. Adică, pentru exemplificare, este prost făcut grămadă. Trag concluzia că ţara e condusă la grămadă. Când vine vorba de ciolanul Puterii, sunt cetăţeni ai patriei care nu scapă ocazia de a se călca în picioare, acţionând, după principiul de bază al prostului, la grămadă. Care pe care… În realitate, cu mici excepţii, cei care şi-au tras funcţii ministeriale sunt proşti făcuţi grămadă. Aşa se explică existenţa unor monumente ale naturii în diverse ministere. Ce-i drept, dacă te iei după faţa lor, chiar merită un monument al prostiei, conjugat cu răspunderea naturii în privinţa creşterii natalităţii pe acest palier. La prostie, monumentul naturii prezintă câteva particularităţi sugestive. Este singurul monument cu ochii umezi, precum viţelul la poarta nouă. Debitează mesaje incoerente, care, atenţie, nu au nicio legătură cu experimentele marţienilor pe planeta noastră. Ca mesaj, prostul nu are două vorbe la un loc. Clipeşte des, ceea ce, în concepţia monumentului naturii, face parte din conceptul despre şmecherie. Da, aşa e, dar avem de-a face cu o şmecherie ieftină. Monumentul naturii evoluează în pas cu plopul care face pere mălăieţe şi, în duminicile fără soţ, aguridă. Sunt zile când prostia se lăfăie pe crengile sale, sfidând realitatea usturătoare. Monumentul naturii, ca simbol al prostiei profunde, după dimensiunile curelei late, ocupă, într-o proporţie îngrijorătoare, întreaga noastră politichie.