Monumentul-simbol al Techirghiolului, reabilitat

Legenda spune că, pe vremuri, un bătrân turc pe nume Techir, olog şi orb, a ajuns pe malul unui lac alături de măgarul său plin de răni. Animalul s-a înţepenit în malul lacului şi, deşi Techir a încercat să-l scoată de acolo, măgarul încăpăţânat nu mai voia să plece. Când bătrânul a ieşit din lac, nu i-a venit să creadă: vedea din nou şi putea să umble în voie. Nici îndărătnicul măgar nu a rămas nerăsplătit, rănile deschise de pe corp i s-au vindecat. Oamenii locului au auzit despre miraculoasa tămăduire, aşa că tot mai mulţi au venit să se scalde în lac şi să îşi ungă trupurile cu nămolul-minune. Lacul a ajuns să poarte numele de Techirghiol (adică „lacul lui Techir”). Pentru descoperirea făcută, bătrânului Techir şi măgarului său li s-a făcut statuie în centru actualului oraş Techirghiol. „În urmă cu mai bine de un an, nişte vandali, pentru că altfel nu pot fi numiţi, au furat toiagul lui Techir, crezând că operele de artă pot ajunge la fier vechi. Cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa şi al preşedintelui Nicuşor Daniel Constantinescu am reabilitat statuia-simbol a oraşului. Am repus pe statuie toiagul care a fost furat. Sperăm ca, în viitor, statuia să nu mai fie vandalizată”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. Preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, a declarat că, în viitorul apropiat, zona în care este amplasată statuia va fi reamenajată. „Cred că ar fi foarte bine dacă am crea aici, pe locul unde este statuia, exact situaţia în care bătrânul Techir şi măgarul său au rămas blocaţi în nămol”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.