Moody’s taie ratingurile a opt bănci elene

Agenţia Moody’s a coborât ratingurile a opt bănci elene, printre care şi National Bank of Greece, cea mai mare instituţie bancară din Grecia, întrucât deţin titluri de stat, fapt care îngrijorează investitorii. Astfel, National Bank of Greece, EFG Eurobank, Ergasias, Alpha Bank şi Piraeus Bank, alături de Attica Bank şi Agricultural Bank of Greece (ATE), au fost retrogradate cu două trepte, de la B3 la Caa2. Ratingurile Geniki Bank şi Emporiki Bank au fost coborâte de la B3 la B1. Moody’s consideră că expunerea băncilor pe titlurile de stat le-ar putea aduce „pierderi economice substanţiale”. Cinci dintre cele opt bănci au filiale şi în România.